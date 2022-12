Botte e aggressioni alle donne che lavorano negli ospedali | le denunce | “Mi hanno presa per i capelli” “Minacciano di aspettarci all’uscita”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 dicembre 2022) “Le ho detto che doveva calmarsi, ma non è servito. Mi sono girata di spper chiedere l’intervento delle guardie giurate e ho sentito che mi tirava i, così forte che mi ha provocato un colpo al collo. A quel punto ho provato la sensazione più brutta in vita mia: l’istinto del fare del male per difendermi”. Ogni anno 112mila infermiere subiscono attacchi di violenza sul posto di lavoro. Per circa 34mila si tratta difisiche. Lo dicono i dati Fnopi, la Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche. Soprattuttoe soprattutto giovani: questi sono i bersagli preferiti. Un’infermiera di Napoli (chiede di restare anonima) ricorda così il giorno in cui ha capito che non ce la faceva più. Pronto soccorso affollato, tardo pomeriggio: le persone in attesa dalla mattina e il ...