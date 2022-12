Addio alla Regina Elisabetta II | ora c’è Re Carlo sulle banconote | le prime foto

Leggi su dilei

(Di lunedì 26 dicembre 2022) La morte dellaII ha portato con sé l’attivazione di un rigido protocollo. L’automatica salita al trono di ReIII non rappresenta altro che uno dei primi passi e, col passare dei mesi, il Regno Unito sta vivendo delle piccole e grandi trasformazioni cui non era più abituato, considerando la longevità dell’amatissima sovrana. Ciò comporta anche il fatto che tra non molto le sterline raffiguranti laII saranno un ricordo. Un pezzo da collezione da sostituire con quelle che vantano il ritratto del nuovo sovrano, suo figlio. Leimmagini sono già state diffuse e non mancano i commenti polemici online. Per quanto ogni Re osia in grado di ispirare i sudditi britannici, l’ex marito di Lady Diana ...