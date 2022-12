Valanga in Austria | ritrovate illese 8 persone | altre due ferite 

(Di domenica 25 dicembre 2022) AGI - Otto delle circa diecitravolte da unainsono statedue ferite. Lo ha reso noto il consigliere per la sicurezza del Land Vorarlberg, Christian Gantner (OeVP), precisando che le dueferite sono state trasportate negli ospedali di Innsbruck e Bludenz. "E' molto positivo che finora non siano pervenute denunce discomparse", ha aggiunto Gantner. Tutte le strutture ricettive della zona dell'Arlberg e Klostertal sono state informate per segnalare eventuali dispersi. Il numero degli escursionisti travolti potrebbe essere tra nove e dieci. In precedenza era gia' stato salvato un membro del gruppo coinvolto nell'incidente. La polizia ha istituto un servizio telefonico per eventuali ...

