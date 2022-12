Traffico Roma del 25-12-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 25 dicembre 2022) Luceverdeben trovati all’ascolto al momento non molti gli spostamenti sulle strade della capitale ricordiamo che è chiusa per lavori via delle Fornaci e su via Aurelia Antica a senso unico alternato proprio tetto di via delle Fornaci con frequenti code nelle due direzioni ancora chiusa a causa dello smottamento della sede stradale via della Magliana nel tratto che va tra via del Fosso della Magliana & via delle Vigne In entrambe le direzioni domani come tutti i festivi via dei Fori Imperiali è isola pedonale cambiano percorso Dunque le linee bus che vi transitano è proprio in tema Trasporti Bus tram e metro riprenderanno il servizio dalle 16:30 alle 21 firma per il resto della giornata alla ferrovia termini Centocelle il collegamento è assicurato dalla linea bus 105 Nella notte tra oggi e domani regolarmente in strada i bus notturni e infine libera oggi in ...