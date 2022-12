Non sempre perdonare fa bene | ecco su cosa non è possibile passare sopra

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 dicembre 2022) “Io ho perdonato. Ho perdonato la persona. Io sarei rimasta a piangermi addosso, mi sarei divorata dentro. Perciò ho perdonato”. Sono parole di Valentina Pitzalis,vvissuta al tentato femminicidio da parte dell’ex marito. L’uomo, che non si rassegnava alla separazione, le ha gettato addosso del cherosene e ha appiccato l’incendio nella casa di Bacu Abis in Sardegna. All’arrivo dei soccorsi Valentina era ancora cosciente mentre Manuel è stato trovato morto. Vendetta o perdono? Di fronte a certi accadimenti si fa fatica a comprendere la scelta del perdono. Torna alla mente l’esempio di Nelson Mandela, che dopo 27 anni di torture in carcere perdonò pubblicamente i propri aguzzini riuscendo a liberare se stesso e un intero Paese dalla degenerazione dell’odio e a sensibilizzare la coscienza di milioni di persone. Così come Yolande Mukagasana, candidata premio Nobel ...