Mihajlovic | la figlia Viktorija attaccata sui social | «Non è il momento di fare pose sensuali» La risposta è da applausi

BolognaToday

, laViktorija attaccata sui social: 'Non è il momento di fare pose sensuali'. La risposta è da applausi Chi era Fabian O'Neill Era nato in Uruguay nel 1973. Soprannominato 'la ...Viktorijafinisce nella lista dei 'figli d'arte' sotto attacco sui social. Dopo aver condiviso una foto insieme al fratellino Nicholas nel giorno di Natale , ladi Sinisa è stata presa di mira ... Mihajlovic, la figlia Viktorija: "Ovunque tu sia, ti amerò fino lì" Botta e risposta tra Viktorija Mihajlovic e gli utenti sui social: la figlia di Sinisa accusato per una foto considerata troppo sensuale ...Viktorija Mihajlovic finisce nella lista dei "figli d'arte" sotto attacco sui social. Dopo aver condiviso una foto insieme al fratellino Nicholas nel giorno di Natale, la figlia ...