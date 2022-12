Gazzetta del Sud

"Questo è ildei vigliacchi - scrive su Facebook Borrelli - siamo sulle tracce di questi balordi che sono stati denunciati anche alla Polizia Postale, devono essere puniti a dovere. Vogliamo ......per la precarietà del lavoro oppure per pesi e situazioni dovuti ai propri sbagli o alla... dal Cin afferma: 'Vogliamo che in questoportare nel cuore tutti questi nostri fratelli e ... La cattiveria di Natale a Napoli: uomo chiuso in un cassonetto e poi rovesciato a terra VIDEO Sta facendo il giro del social un video, pubblicato su Tiktok, che riprende un uomo, probabilmente fragile, indotto a entrare in un cassonetto della spazzatura ...Emma Marrone ha perso il suo papà. Un haters scrive delle cattiverie sui social e lei risponde utilizzando delle parole abbastanza dure. Emma Marrone qualche settimana fa ha vissuto uno dei momenti pi ...