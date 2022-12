Gli eventi astrologici del 2023

(Di domenica 25 dicembre 2022) Dal punto di vista astrologico, il 2022 non è stato una vetrina da dilettanti, con il primo ritorno di Plutone negli Stati Uniti, un ciclo di eclissi da Toro a Scorpione e un caotico Marte retrogrado in Gemelli in piena stagione elettorale. Cosa succederà ora? Non è probabile che ilsia facile, ma è

RomaToday

Al tempo stesso, Putin ha sottolineato la determinazione dei russi: "degli ultimi mesi mi hanno rassicurato del fatto che il 99,9% dei russi è pronto a sacrificare tutto per la Patria" ha ...Che bilancio possiamo trarne Quali grandi, e conseguenti grandi protagonisti, hanno caratterizzatoultimi dodici mesi Dal punto di vista fattuale, l'anno è stato molto intenso: abbiamo ... Weekend di Natale a Roma: gli eventi da non perdere sabato 24 e domenica 25 dicembre È iniziato il countdown per il doppio appuntamento con le stelle dell'edizione numero ventisette del Cap d'Any del'Alguer, dal 1995 il primo Capodanno di ...Lerici – Cimento di Natale a Lerici. Gli appassionati si sono ritrovati alla Venere Azzurra, per un tuffo ben augurale. Ci sono lericini che fanno il bagno in mare tutto l’anno, anche in inverno. Sono ...