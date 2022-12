Vivere il 25 dicembre a Odessa

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 24 dicembre 2022), dal nostro inviato. Dice: racconta la vigilia di Natale a. Pronto. Ma non è facile. Natale è la festa delle luci, le stelle, la cometa. Anche Chanukkà, la vittoria della luce sulla tenebra, l’accensione delle candele quando i giorni sono più corti. “Un giorno ora dura più di un secolo”, ha scritto ieri Evgenij Golubovskij, citando Pasternak. Ieri notte mi ero svegliato, sono andato a guardare fuori, c’era un buio come mi sembrava di non averlo mai visto. Non siamo più abituati a vedere il buio, diciamo sciocchezze come: “Non si vede niente”. Si vede il buio. C’era il buio del coprifuoco raddoppiato con quello dell’elettricità bombardata. Buio pesto, nero. Di giorno, era già venerdì mattina, la luce ha tardato ma è tornata, appena rannuvolata. I chioschi sono ripartiti con i generatori; ho chiesto, un gruppo autogeno costa circa 1.200 ...