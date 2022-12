Si sveglia e trova i regali di Natale sotto l'albero distrutti (e mangiati) dal cane. Il video della reazione su TikTok

leggo.it

Immagina svegliarsi al mattino, andare in cucina a fare colazione e trovare il soggiorno distrutto e cosparso di regali di Natale (scartati) ovunque. È la storia, realmente successa, ad un utente di ...Lo studio di Viva Rai2, infatti, sitra Via Asiago e Via Montello, a Roma, e gli abitanti ... "Alle 6.30 c'è tanta gente che siogni mattina per andare a lavorare, spesso dalla parte ... Si sveglia e trova i regali di Natale sotto l'albero distrutti (e mangiati) dal cane. Il video della reazione “Scusami, ma devo rispondere a Carlotta”. L’intervista con la pasticcera Giorgia Grillo viene subito interrotta. Ma non è la figlia a chiamare. “È la sveglia ...