Lorenzo Biagiarelli diserta la finale di Ballando e fa una dedica impetuosa a Selvaggia

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 24 dicembre 2022) I motivi per i qualiabbia deciso di non partecipare alladicon le stelle in onda il 23 dicembre potrebbero essere tanti. Una scelta personale, visto quello che è stato il suo percorso nel programma di Rai 1 o anche una scelta logistica, visto che ieri mattina, è stato protagonista di E’ sempre mezzogiorno, a Milano, con Antonella Clerici ( e forse il lavoro lo ha tenuto impegnato anche nel pomeriggio). Se vorrà lo dirà direttamente lui sui social, ma una cosa è certa. Che questa esperienza per, è stata totalmente da dimenticare, lo ha dimostrato anche il fatto che ieri, sui suoi social, non è comparso un solo messaggio relativo al programma. Non un arrivederci, non un video come spesso capita, non un augurio per gli altri ...