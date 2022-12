Il Papa alla messa di Natale | «Penso ai bambini divorati da guerre e povertà» ?Francesco arriva in sedia a rotelle

ilmessaggero.it

Roma 24 dicembre 2022 "Siamo quimensa e ostello della Caritas in Via Marsala che è stato ristrutturato nel 2015, quando è venutoFrancesco ad aprire la porta santa. Prima porta aperta non per entrare in una chiesa ma in ...Nella sua omelia ilricorda che 'Gesù, che nasce povero, vivrà povero e morirà povero, non ha fatto tanti discorsi sulla povertà, ma l'ha vissuta fino in fondo per noi. Dalla mangiatoia... Il Papa alla messa di Natale: «Penso ai bambini divorati da guerre e povertà». Francesco arriva in sedia a ro CITTA' DEL VATICANO - «La povera mangiatoia fa emergere le vere ricchezze della vita: non il denaro e il potere, ma le relazioni e le persone». Papa Francesco entra in sedia ...Papa Francesco è arrivato in sedia a rotelle alla Basilica Vaticana per presiedere la messa di Natale. Ad assistere alla celebrazione settemila fedeli, mentre tanti altri hanno seguito la messa da Pia ...