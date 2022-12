Gualtieri | Da gennaio con Tap&Go biglietto si paga con carta a bordo di bus e tram Primi in Italia

La7

...notizia che aavremo l'intera flotta di bus e autobus con il tap and go (possibilità di pagare il biglietto con la carta) inserito e funzionante come primi in Italia" Così Roberto...Nell'atto firmato dal sindaco Robertoè prevista la limitazione del traffico per il 24 ... Il parcheggio Trastevere chiude alle 21 La ztl Sino all'8, sempre nell'ambito del piano della ... Gualtieri: Da gennaio con Tap&Go biglietto si paga con carta a ... L'Italia al centro dell'Europa. In carica come premier per 616 giorni, Mario Draghi riconosce al nostro Paese un ruolo di primo piano. Un giudizio affidato alle colonne del Corriere della Sera, da non ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...