Gender-idiozia | addio a “sissignore” e “sissignora” nel corpo dei Marines | “Sono discriminatori”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 24 dicembre 2022) Roma, 24 dic — Il sergente maggiore Hartman di Full Metal Jacket si rigirerebbe nella tomba: stando a quanto riportato da FoxNews iUsa starebbero per direai «saluti specifici per genere» ai membri anziani del, yes sir e yes ma’am () per evitare il rischio di mising. Ovvero, di rivolgersi a un marine anziano trans o non binario con la declinazione di genere sbagliata, che risulterebbe quindi offensiva ea. Non sia mai che un semplice private si faccia scappare un «» di fronte a un energumeno di due metri in divisa, tacchi e parrucca. I salutisaranno banditi daldeiLa ...