Del Piero | il gol da terra da 15 milioni di views sui social di Wingrove VIDEO

Corriere TV

Alla fine, è stato soddisfattorisultato. E il 22 dicembre mio padre avrebbe compiuto 94 anni'.Angela, l'ultimo saluto in tv agli spettatori di Superquark: 'Arrivederci, non finisce qui' - ......'il programma di ammodernamento porterà la flotta di elicotteri AW101/CH - 149 SAR 'Cormorant'... le capacità e la sicurezza, a vantaggio dei cittadini canadesi' ha commentato GianCutillo, ... La «magia» di Del Piero da 15 milioni di visualizzazioni In questo evento si intrecciano perfette combinazioni per una galleria che segue un proprio dardo sfrecciare in direzione di un cielo azzurro, del firmamento di Piero Guccione». Dopo l’opening del 30 ...La società bianconera potrebbe affidarsi ad un nuovo direttore sportivo per la stagione 2023-2024. Piacciono anche Giuntoli e Rossi ...