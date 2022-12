Caos alla Camera sulla manovra | “Tombola | è uscito il 14” La confusione in Aula sul voto agli emendamenti – Video

(Di sabato 24 dicembre 2022) Lapassacon la fiducia: 221 voti a favore e 152 contro. E dopo il via libera notturno approda in Senato per un iter blindato. “È come gli aerei, quando c’è un pò di turbolenza, l’importante è atterrare”. Le parole del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti raccontano il volo della legge di Bilancio, tormentato da imprevisti anche prima di toccare terra. Nel, laindurante ildegli. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA NOTIZIA

Tra stravaganti impegni lavorativi e una vita sentimentale sulle montagne russe, Emilyfine si ... la festa di fidanzamento di Gabriel ( Lucas Bravo ) e Camille ( Camille Razat ) finisce nel. ...... in Italia il governo, dopo una lunga nottata, ha posto la fiduciaManovra 2023 . Con 195 voti ... C'è stato unamministrativo e non politico". Accuse che però sono state subito rispedite al ... Manovra da rifare. Valanga di correzioni e caos alla Camera La manovra passa alla Camera con la fiducia: 221 voti a favore e 152 contro. E dopo il via libera notturno approda in Senato per un iter blindato. “È come gli aerei, quando c’è un pò di turbolenza, l’ ...Appena arrivata al Gf vip Dana Saber ha già fatto scoppiare il caos all’interno della casa rossa di Cinecittà. La concorrente mentre ...