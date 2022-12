Ultime Notizie Roma del 23-12-2022 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 23 dicembre 2022)dailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio sulla manovra il governo ha deciso di porre la fiducia alla camera l’annunciata l’assemblea di Montecitorio il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani la fiducia viene posta sul tetto della commissione alla conferenza dei capigruppo ha deciso che la votazione sul voto di fiducia da inizio venerdì alle 20:30 nell’aula della camera in base a quanto stabilito le dichiarazioni di voto avranno inizio a partire dalle 19 in Inghilterra due fidanzati cinesi Nino Calabro 26 anni Francesca di Dio 21 sono stati uccisi in un appartamento di torna bayonne Piece comune della Contea di North Yorkshire lui originario di Barcellona Pozzo di Gotto si era trasferito in Gran Bretagna lavorare in un ristorante La ragazza di Montagnareale era andata a trovarlo per le vacanze ...