Stop all' uno vale uno | merito strumento sociale E riguarderà l' intera azione del governo nel 2023

Corriere della Sera

...spostato al 1° gennaio 2024 il termine per inviare i dati sulle operazioni fatte ogni giorno "'... Per tutto il 2023, quindi, varrà ancora loai termini per gli obblighi contributivi riferiti ......chiedere lodell'intervento. Il testo è sottoscritto da almeno 150 personalità tra ecologisti, sindacalisti, parlamentari (una cinquantina) ed europarlamentari francesi. Doucet fece scalpore'... Netflix, stop all’account condiviso dal 2023: a rischio 100 milioni di profili Dopo l'amichevole contro il Bologna, persa 1-0 (gol di Orsolini). il nuovo tecnico del Verona Marco... L'attaccante del Bari Walid Cheddira, che interessa alcune squadra italiane, tra cui il Torino… L ...StampaE’ stato disposto anche a Salerno città, il divieto di vendita d’asporto di bevande alcoliche, superalcoliche ed analcoliche in qualsiasi forma, come bicchieri o bottiglie in vetro, dalle ore 7 ...