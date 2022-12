(Di venerdì 23 dicembre 2022) “Parliamo di robe vere, stanno arrivando miliardi di euro per opere pubbliche in Lombardia, e vi occupate di quattro persone. C’è la, lache vincerà in Lombardia, nel Lazio, ha cinque ministri in Lombardia. Chi escefa una scelta, tanti saluti e buon Natale. Occupiamoci direali che interessano ai cittadini”. Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, risponde aia margine dell’iniziativa ‘Giocattoli Sospesi’, all’ospedale Buzzi di Milano. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il Fatto Quotidiano

Poi aggiunge: "Ci sono giornaliste eche vengono invitati in tv o che scrivono libri ... IL RAPPORTO CON LA POLITICA E GLI ATTACCHI DI- Non poteva manca un passaggio sul complesso ...... Roberto Occhiuto, nel corso del punto stampa di fine anno, ha risposto aiche gli hanno chiesto un commento sulle parole del ministro delle Infrastrutture Matteo, il quale ha ... Salvini ai giornalisti: “Fuoriusciti dalla Lega Occupatevi di cose serie” Fabio Fazio si confessa al Corriere della Sera. Passa Quota 103 Anche lui è pronto ad andare in pensione Pare impossibile, eppure anche Fabio Fazio potrebbe avere qualcosa per cui ringraziare Matteo ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Manovra governo, news. Meloni: 'Italiani non ci chiedono miracoli, ma cose giuste'. LIVE ...