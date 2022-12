Pd | Bonaccini | ' io non pluralista? A dirlo è capo corrente da 20 anni in Parlamento'

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Roma, 23 dic (Adnkronos) - "Qualche dirigente del Pd nazionale, che da 20è ine ha sempre fatto il, ha detto che io rischierei di non garantire il pluralismo. Ma io lo potrei garantire, perchè ho fondato il Pd e non me ne sono mai andato. Troppo comodo". Lo ha detto Stefanoa Rainews24.

LA NAZIONE

Avrebbe il sostegno di Goffredo Bettini che incita la sinistra "ad avere una presenza più diretta, dentro il congresso", mentre Nicola Zingaretti " che pureama Stefano("semplifica ...... aggiunge. A questo punto "è molto complicato". Ma per il futuro "bisognerà cambiare le regole. La gente normalecomprende come sia possibile metterci sei mesi a fare un congresso. ... Tutti insieme per Stefano Bonaccini Una folla per il candidato segretario Rma, 23 dic (Adnkronos) - "Non ho mai utilizzato la parola rottamazione, nemmeno quando votai Renzi al Congresso del 2013. Non mi è mai piaciuta, nemmeno allora. E' una espressione arrogante e ...Roma, 23 dic (Adnkronos) - "Se qualcuno vuole diventare la fotocopia del M5s e del Terzo polo vada in quelle forze, se diventiamo una fotocopia degli altri alla fine la gente sceglie l'originale. Io..