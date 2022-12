“Oste! Una locanda di sinistra” Floris ci prende per i fondelli

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Zuppa di Porro. La manovra e le 44 correzioni della Corte. Le accise che non vengono tagliate di Capone. E Il Mes che viene firmato, ma non usato. Il Fatto e Pinto bastonano Nordio.e quella retorica dell'oste che ricnosce destra ee uno si chiede ma con tutti i soldi che guadagna non può scegliersi un ristoratore meno cretino, sempre che esista. Il sole e Bonomi all'attacco del governo: tregua fiscale, a loro non piace. Agli industriali i soldi gli arrivano con sussidi. Stretta sui monopattini, ahime. E Stefano Feltri fa un bel pezzo sui twitter file, uno scandalo che lanon vede. I conghiali e la caccia in città: Langone vs Feltri. netflix e le password condivise e Renzi globetrotter a pagamento #rassegnastampa23dic