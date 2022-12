Monza | Pablo Marì è già tornato in campo | meno di due mesi fa era stato accoltellato

Calcio in Pillole

Lazio sconfitta 2 - 0 dall'Almeria, successi invece per Bologna (1 - 0 al Verona) eche supera 2 - 1 il Lione ritrovando in campoMarì. Ecco tutti i risultati delle amichevoli durante la ...Superche supera in trasferta 2 - 1 il Lione: si rivede in campoMarí 56 giorni dopo l'aggressione subita ad ... Monza, Pablo Marì ritorna in campo. Ma i biancorossi interverranno sul mercato I biancorossi hanno mostrato personalità e un buono stato di forma per tutto il match. Il doppio vantaggio è arrivato con una rete per tempo. Solo nel recupero finale il gol avversario con Lukeba.Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...