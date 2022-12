Million Day ed Extra venerdì 23 dicembre 2022 | numeri vincenti dell’estrazione di oggi

(Di venerdì 23 dicembre 2022)Day23. Idiper il concorsoDay. Pronti per scoprire la combinazione vincentedi? Alle ore 20.30 su questa pagina i cinqueestratti per ilDay, il gioco di Lottomatica che ogni giorno offre l’opportunità di vincere fino ad 1 milione di euro.Day23di, per ilDay sono i seguenti. Ricordiamo che il concorso del Milano Day da regolamento ...

leggo.it

venerdì 23 dicembre 2022 . I numeri vincenti dell'estrazione di oggi per il concorso. Pronti per scoprire la combinazione vincente dell'estrazione di oggi Alle ore 20.30 su ...ARTICOLO PRECEDENTE Estrazione VinciCasa di Venerdì 23 Dicembre 2022: i numeri di oggi Ultime notizie Estrazioni del Lotto, del SuperEnalotto e delEstrazioneVenerdì 23 ... MillionDay e MillionDay Extra, estrazione di mercoledì 21 dicembre 2022: i numeri vincenti Un'altra opportunità, anche oggi venerdì 23 dicembre 2022, per vincere al Million Day . Appuntamento con la fortuna grazie al ...Million Day, ecco i cinque numeri estratti relativi al concorso di venerdì 23 dicembre 2022. In diretta i risultati dell’ultima estrazione ...