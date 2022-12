Il Napoli su Ounahi per l’estate | la strategia

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Ilha come obiettivo sul fronte del calciomercato il marocchinodell’Angers: ladel Ds Giuntoli e della società. Ai primi di gennaio per illa priorità sarà definire lo scambio Bereszynski-Zanoli. L’esterno polacco della Sampdoria, reduce dal Mondiale giocato sulla sinistra per lasciare spazio a Cash sulla fascia destra, arriva al Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

CalcioNapoli24

Primi contatti perE sempre dal Mondiale di Qatar arriva anche un altro obiettivo di mercato del: ci sono stati infatti i primi contatti tra la società azzurra e gli agenti di, ...Calciomercatonel mirino: ma c'è anche l'ostacolo passaportoin azione ©LaPresse A proposito degli azzurri, come appreso da CM. IT c'è anche l'ostacolo passaporto:è ... Il Napoli piomba su Ounahi! Ultim'ora Sky: "Colpo per l'estate! Operazione in stile Giuntoli" Il centrocampista marocchino Azzedine Ounahi, talento in mostra al fianco di Amrabat nell'ultimo Mondiale di Qatar 2022, sta raccogliendo numerosi interessamenti sul suo conto. Tra le squadre che lo ...Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha parlato ai microfoni dell’emittente satellitare di un nuovo obiettivo di mercato del Napoli ...