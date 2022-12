Guariniello | «Sul doping siamo tornati indietro di 30 anni | la giustizia penale non fa più paura»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Il Fatto Quotidiano intervista l’ex pm di Torino, Raffaele: fu lui a porre all’attenzione generale, negliNovanta, il problema dele anche a definire per primo la Sla. Purtroppo, dice, ilè rimasto a quei tempi, non se ne sa più nulla. I processi arrivati in Cassazione dal 2019 al 2022 sono talmente pochi che sembra di esserenel tempo. «Sa quanti processi persono arrivati fino in Cassazione dal 2019 al 2022? Quattro, tre dei quali a livello di sport amatoriale. Significa che su questo temadi 30, a quando si faceva molto poco». Aviene chiesto come mai succeda questo, secondo lui. ...