Covid | tampone prima del cenone di Natale? Cosa dicono Bassetti | Galli | Pregliasco

(Di venerdì 23 dicembre 2022) (Adnkronos) – Mancano poco più di 24 ore aldi. Può essere utile fare undi incontrare i familiari in occasione delle feste? “Quest’anno vorrei non vedere la coda davanti alle farmacie per i tamponidei ritrovi in famiglia: non serve a niente. Infatti, ben che vada, il test è positivo nel 30-40% dei casi, quindi con questa variante abbiamo più del 60% dei tamponi che risulta negativo mentre alberghiamo il virus. Che senso ha? Andare a fare ildi pranzi e cenoni è come tirare la monetina. Ha molto più senso dire alle persone di stare con la mascherina se hanno sintomi di influenza,o altro”. Così all’Adnkronos Salute Matteo, direttore della Clinica di malattie infettive ...

GenovaToday

SARDEGNA - In Sardegna si registrano oggi 291 ulteriori casi confermati di positività al(di cui 262 diagnosticati conantigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e ...Gli americani hanno deciso che fare il- 19 agli asintomatici negli ospedali e nelle strutture sanitarie non serve. Cerchiamo di sbrigarci a fare la stessa cosa anche in Italia, prima ... Covid, Bassetti: "Stop tamponi a chi arriva in ospedale senza sintomi" La conduttrice di Domenica In sarà presente in tv anche a Natale Per fortuna il pericolo è stato scongiurato. Come avrebbe fatto il pubblico ...Influenza e covid insieme rappresentano una delle peggiori infezioni che gli italiani stanno sperimentando in questo periodo natalizio. I sintomi sono ...