Un giovane originario di MessinaZoda , di 23 anni, è morto mercoledì scorso dopo essere stato ferito a colpi di pistola ...Quarta , 20 anni. Il cadavere della ragazza è stato trovato ...Due giorni faZoda aveva postato sul proprio profilo Facebook un annuncio con le foto diQuarta in cui si denunciava la scomparsa della ragazza dicendo che l'ultimo segno di vita ... Christian e Sandra, due fidanzati italiani uccisi in Germania: lei era sepolta in giardino Christian Zoda, di 23 anni, originario di Messina, è morto dopo essere stato ferito a colpi di pistola davanti alla pizzeria del padre ad Albstadt, cittadina tedesca a Sud di Stoccarda. Il giovane fer ...Le vittime sono Christian Zoda, di 23 anni, e Sandra Quarta di 20 anni: il cadavere di lei è stato trovato sotterrato nel giardino dell'uomo fermato [LEGGI] ...