Amichevole 2022 | il Monza supera in rimonta l’Arconatese per 2-1

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Nel testa porte chiuse andato in scena presso il Centro Sportivo Luigi Berlusconi – Monzello, ilha sconfitto per 2-1 il GS Arconatese 1926. Ospiti avanti con Siano alla mezz’ora, ma ripresi da Carboni, che trova il pareggio allo scadere del primo tempo. Nella ripresa Palladino inserisce forze fresche, tra cui Vignato – reduce dallo stage in Nazionale – ed ilsi porta in vantaggio. Il gol vittoria lo segna Gytkjaer, servito proprio da Vignato, fissando il punteggio sul 2-1. Ilbissa dunque il successo del giorno precedente contro il Lione e approccia al meglio l’ultimo impegno prima della ripresa del campionato, in programma mercoledì 28 dicembre contro il Torino. Da segnalare la presenza in campo di Pablo Marì, al centro della difesa e con la fascia da capitano al braccio. ...

La partita Sampdoria - Kaisar di Venerdì 23 dicembrein diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la garadei blucerchiati KADRIYE - Dopo aver battuto per 5 - 1 i sudafricani del Galaxy e pareggiato 2 -...... organizza per Venerdì 30 dicembrepresso lo Stadio "Mario Di Ianni" di Cerro al Volturno (IS),... Il programma di giornata prevederà l'incontrocon calcio d'inizio, fissato alle ore 11. Amichevole 2022: Lazio sconfitta 2-0 dall'Almeria