Volley | Giuseppe Manfredi | “I coach della Nazionale sono confermati e aspettiamo Paola Egonu in azzurro!”

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Soddisfazione e buoni propositi. Non potrebbe essere altrimenti nella conferenza stampa del presidenteFipav, al termine di una delle stagioni più vincenti di sempre, forse la più vincente di sempre per la pallavolo, il beache il sittingitaliani. “Siamo orgogliosi dei nostri ragazzi, è stato un anno fantastico, pressochè irripetibile, anche se lavoreremo per restare su questi livelli”.ha tagliato corto sul proseguimento del lavoro dei tecnici azzurri. I dubbi sulla permanenza di Davide Mazzanti sulla panchina dell’Italiacosì dissipati. “Con i direttori tecnici delle nazionali abbiamo un contratto che scade nel 2024 fino alle Olimpiadi di Parigi, siamo soddisfatti del loro lavoro e si proseguirà fino alla scadenza ...