Ucraina | Putin | «Questa guerra prima finisce | meglio è Kiev si decida a trattare»

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 22 dicembre 2022) La missione di Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca ha lasciato il segno in Russia. La calorosa accoglienza riservata da Biden e dal Congresso Usa al presidente ucraino ha convinto Vladimirad impegnarsi anche su quel fronte della comunicazione che lo trova decisamente in ritardo. E che lo ha ormai additato alla opinione pubblica mondiale come l’unico responsabile del conflitto in corso. E perciò corre ai ripari con il dichiarato intento di dismettere gli abiti dell’aggressore. «Il nostro obiettivo – ha infatti detto – non è far girare questo volano del conflitto militare, ma, al contrario, porre fine a. Stiamo mirando a questo e continueremo a mirare a questo». E ancora: «è,i nostri avversari si renderanno conto che è ...