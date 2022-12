Ucraina | Mosca | Zelensky figlio di in mano all' Occidente | Washington conduce una guerra indiretta contro la Russia

Il Tempo

... ricercatrice in Storia dell'Architettura di 34 anni, nata ada mamma armena e residente in ...iniziative di protesta per dire "no al regime di Putin e alla sua guerra di invasione in, e ......Volodymyr Zelensky negli Stati Uniti non ha mostrato alcuna "disponibilita' ad ascoltare la Russia" e ha mostrato che Washington sta conducendo una "guerra de facto indiretta" controinL'esponente dei Russi liberi in Italia ha partecipato a un Congresso a Berlino per riunire i russofoni che si oppongono a Putin ...Il ministro ucraino Kuleba: "Ora altri paesi potranno inviare missili Patriot". Per il presidente Macron l'ingresso dell'Ucraina nella Nato non è lo "scenario più probabile" ...