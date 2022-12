Solo un’intelligenza artificiale può mettere sullo stesso piano Bellingham | Enzo Fernández e Locatelli

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Il Mondiale ci aveva distratto, ma il calciomercato con tutto il suo cabaret è alle porte. E comincia a produrre delle perle. Con una ci apre Diario As. Secondo il giornale spagnolo il Real deve rinforzare il centrocampo e ha fatto una lista: opzione numero 1; seconda scelta; “C”…. Tipo i giochi della settimana enigmistica: trova l’intruso. Secondo As, “la sua versatilità gioca a suo favore: può agire sia da pivot, posizione in cui solitamente agisce alla Juve che come interno, dove gioca in Nazionale”. Ovviamente “il Real preferiscese l’opzione dinon andasse in porto”. Maha dalla sua che è “low cost” rispetto agli altri due. Ma la vera chicca, scrive As, ...