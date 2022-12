Riuso e riciclo | ecco qual è la soluzione più sostenibile

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 22 dicembre 2022) le ilsono due pratiche che mirano a ridurre l’impatto ambientale dei rifiuti e a conservare le risorse naturali. Ilconsiste nell’utilizzare nuovamente un oggetto o un materiale senza modificarne la forma o la funzione originaria, mentre ilprevede la trasformazione di un materiale in un altro. Ilè di solito lapiù, poiché permette di conservare l’energia e le risorse utilizzate per la produzione originaria dell’oggetto o del materiale. Tuttavia, ilpuò diventarese viene effettuato in modo efficiente e se utilizza tecnologie che consentono di recuperare l’energia e le risorse in modo efficace. In ogni caso, è importante prestare attenzione all’impatto ...