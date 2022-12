Presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri consegnate ieri pomeriggio le targhe al presidente e ai consiglieri di disciplina uscenti.

Energia Oltre

In tanti ieri pomeriggio hanno presenziato, nelladell'Ordine degli Ingegneri di Salerno alla cerimonia di passaggio delle consegne tra il Consiglio di Disciplina uscente il neo designato. Il presidente ing. Raffaele Tarateta ha consegnato ...Un tempodel governo fino al trasferimento a Thimphu nel 1955, il Punakha Dzong è la residenza ... soggiornare in una fattoria localeuna famiglia bhutanese è il modo migliore per ... Energia, Fondazione Endesa illumina ambasciata Spagna presso ... Nella giornata di ieri si è tenuta, presso la sede dell’Asl Salerno di via Nizza, un incontro tra le organizzazioni sindacali e la delegazione trattante azie ...In tanti ieri pomeriggio hanno presenziato, nella sede dell’Ordine degli Ingegneri di Salerno alla cerimonia di passaggio delle consegne tra il Consiglio di D ...