Oroscopo Gennaio | Scorpione

23 ottobre – 22 novembre A tratti scontrosi, ipersensibili, impressionabili. Voi captate tutto, sentite tutto, capite tutto prima. Avete antenne sensibilissime che capiscono i non detti, le parole inespresse, non dovete però esagerare con la sensibilità. Con Venere in scontrosa quadratura, tendete ad amplificare sensazioni ed emozioni. Rischiate di prendere lucciole per lanterne, cercate di mantenere un saldo contatto con la realtà oggettiva delle cose. Avete una carica passionale straordinaria, ma anche la tendenza ad ingigantire parole e azioni di chi amate. Crisi di gelosia. Possibili colpi di testa. Anche incontri esplosivi, attrazioni a fior di pelle.