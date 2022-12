Nuove regole per chi viaggia in aereo | tornano i liquidi nei bagagli a mano

La Repubblica

Sempre più convinto di intraprenderestrade e ricercaresoluzioni creative, Battisti, ...tu" c'è tutta la lezione di un genio della composizione che non ha mai smesso di studiare le...Leintrodotte dalla legge approvata oggi, che dovrebbe entrare in vigore il prossimo anno, abbasserà l'età minima a cui le persone possono richiedere un GRC da 18 a 16 anni. Rimuoverà ... Palermo, nuove regole per i dehors: istanze semplificate, ma sanzioni più aspre a tutti coloro che ahnno competenze in materia di emanazione di regole e che quindi possono semplificare proprio per dare una nuova svolta. E sono sicuro che arriverà e anche presto", ha annunciato De ...La sperimentazione è già in atto, ma il buon esito dipenderà dalla qualità dei controlli effettuati coi nuovi body scan ...