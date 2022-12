Netflix | dal 2023 stop alla condivisione degli account

la Repubblica

... attrice, modella e regista spagnola nota per il suo ruolo di 'Nadia' nella serie famosa di,... La giovane attrice, 29 anni, Mina El Hammani è anche una modella come si può intuiresuo ...... ha esordito come attore in Baywatch Hawaii , la serie tv statunitense trasmessa1989 al 2011, ... il film cult uscito nel 2021 in cui Momoa interpreta Duncan Idaho, è uscito suSlumberland -... Troppi abusivi, Netflix metterà un freno alle password condivise Il co-amministratore delegato di Netflix si espone con una data per porre fine alla condivisione generalizzata delle password. Dagli inizi del 2023 non si potrà più condividere il proprio account se n ...Del personaggio di Molly Bloom e delle sue peripezie nei circoli più esclusivi di Hollywood prima e di New York poi, abbiamo parlato in più di un'occasione su questo portale. Ne abbiamo sviscerato tut ...