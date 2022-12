“È vero che prima del parto è consigliato fare un clistere?”

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Buongiorno dottoressa, al corso preci è stato detto che, se vogliamo, alle prime contrazioni edi andare in ospedale è possibile farsi una casa. Io vorrei farlo per stare più tranquilla, ma quello che non mi è chiaro è se ildeve essere un microclisma o clisma più grande e se deve essere di sola acqua o glicerina o va bene qualsiasi clima comprato in farmacia. Grazie mille. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

TGLA7

...un quiz composto da 40 domande alle quali si risponderà scegliendo tra le opzioni "" o "... Superata questa prova, si accederà all'esame pratico di guidaconsiste generalmente in tre prove, ...Bis europeo per laVolley Milano ,nella seconda giornata della Pool B della CEV Champions League 2023 , ha superato 1 - 3 in rimonta le campionesse di Romania del CS Voley Alba Blaj ... E' vero che il Governo vuole abolire lo SPID La Procura spagnola aveva chiesto 24 anni di reclusione e una multa di 12 milioni di euro a Sito Pons, per presunti reati contro l'erario commessi tra il 2010 e il 2014. Il Tribunale di Barcellona ha ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...