Dalla Lazio alla Lidl | l’incredibile parabola del calciatore

Leggi su ck12

(Di giovedì 22 dicembre 2022)famoso per la sua qualità di gioco e per la capigliatura iconica, oggi questo ex volto dellaha completamente cambiato vita: ecco cosa fa Quello del calcio è un mondo particolare, in cui l’età conta tantissimo. Un uomo di 25 anni, infatti, è nel pieno del suo apice di carriera, calcisticamente parlando. A 35 anni, infatti, si è già considerati vecchi, soprattutto in certi ruoli come quello da attaccante e non si è più attrattivi per le squadre: alcuni calciatori smettono addirittura prima della soglia di quell’età, come ad esempio Claudio Marchisio.(Ck12)Essendo uno sport che fa del fisico lo strumento primario, infatti, gli infortuni e l’avanzare dell’età fungono da rallentatori di carriera: ci sono giocatori che, per quanto qualitativamente degni ...