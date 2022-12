Calciomercato Juve | sirene spagnole per Locatelli

Leggi su calcionews24

22 dicembre 2022, gli occhi del Real Madrid su Manuel, considerato il piano B in caso di mancato arrivo di Bellinghamè finito nella lista di mercato del Real Madrid. A riferirlo è As. Lachiede almeno 50 milioni di euro per lasciare andare via il centrocampista italiano classe 1998 arrivato nell'estate 2021 a Torino. Al momento appare difficile che i campioni d'Europa possano accontentare i bianconeri. Per Ancelotti, poi,sarebbe un'alternativa a Bellingham ed Enzo Fernandez.