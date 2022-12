Calciomercato | In Spagna sicuri ' Ronaldo firmerà con Al Nassr'

Goal Italia

Contratto fino al 2025, poi ambasciatore dell'Arabia Saudita per la candidatura ai Mondiali del 2030 MADRID () - Innon hanno dubbi: la prossima squadra di Cristiano Ronaldo sarà l'Al Nassr allenato da Rudi Garcia. Sia "As" che "Marca" assicurano che l'ufficialità sarebbe ormai questione di ore, tanto che ...Juventus, occasione Ferran Torres Reduce dalla delusione mondiale, con laeliminata agli ottavi di finale dal Marocco, Ferran Torres non vuole tornare al Barcellona ed essere ... Calciomercato invernale 2023: quando chiude in Inghilterra ... Contratto fino al 2025, poi ambasciatore dell'Arabia Saudita per la candidatura ai Mondiali del 2030 MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - In Spagna ...CALCIOMERCATO LAZIO – Altro tema caldo in sede rinnovi in casa biancoceleste è quello dello spagnolo Pedro. L’ex Barcellona ha il contratto in scadenza il prossima 30 giugno, ma Tare e Lotito si stann ...