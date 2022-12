Autostrade - Pedaggi | i possibili rincari di gennaio

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Aumenteranno dal 1autostradali, come avveniva solitamente fino a qualche anno fa? Al momento non sono stati fatti in merito annunci, che arriveranno al solito all'ultimo minuto, ma qualche ipotesi si può provare a fare. La situazione, infatti, è di fatto congelata dal 2018, quando il crollo del Ponte Morandi di Genova, avvenuta il 14 agosto di quell'anno, indusse il governo di allora a sospendere il meccanismo basato su una formula matematica che comportavaquasi automatici. Fu proprio quella tragedia a far emergere l'incongruità del sistema, basato su investimenti previsti nei piani finanziari delle società concessionarie, di anno in anno nella realtà sempre meno attuati. Il 2023. Il sostanziale blocco tariffario, che nel frattempo ha avuto poche eccezioni, non è però destinato a continuare. Già in giugno, ...