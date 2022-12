Alessia Marcuzzi mostra le gambe “storte” | “I nostri difetti ci rendono uniche” | VIDEO

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Sul palco del “Bulli Stop” insieme a Katia Follesa e Claudia Gerini,quello che reputa un “difetto estetico” delle sueper promuovere un messaggio di body positivity. “Il nostro difetto è la nostra unicità e questo ci rende fuori dal comune”, dice mentre unisce i piedi facendo vedere come le suesiano “”. “Non le unisco mai davanti alle persone, l’ho fatto per la prima volta proprio ieri”, ha detto, spiegando che a scuola le dicevano che sotto le sueci sarebbe “passato un treno”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) “Non è stato proprio bullismo, perché non ...

Elle

Hanno rispolverato le decorazioni della tradizione, invece,che, come ogni anno, ha scelto la sua veranda panoramica per allestire l'albero di Natale, e Giulia Salemi , che su ...Tra gli ospiti più acclamati di queste puntate anch e Orietta Berti, i Jalisse, Francesco Gabbani,e Fabio De Luig i. Uno degli ospiti più ricorrenti è stato lui, il suo grande amico ... Alessia Marcuzzi con la minigonna nera dell'inverno 2023 Per la prima volta Alessia Marcuzzi ha svelato pubblicamente il difetto con cui avrebbe imparato a convivere solo una volta diventata adulta.Decorazioni riciclate, alberi tradizionali e migliaia di luci. Ecco come i personaggi famosi hanno decorato le loro case per queste festività ...