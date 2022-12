AEW | Problemi di booking con gli ex WWE

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 22 dicembre 2022) La All Elite Wrestling ha ingaggiato una marea di talenti sin dalla sua nascita, tra cui anche diversi ex WWE, dando adito al pensiero che la federazione di Jacksonville stia ripetendo l’errore della WCW, anche se questo al momento non sembra un problema. Tuttavia, la AEW sta attualmente affrontando alcune difficoltà dicon gli ex WWE, poiché questi sembrerebbero riluttanti a perdere. Dave Meltzer ha recentemente parlato delle stelle All Elite con trascorsi a Stamford nell’ultima edizione di Wrestling Observer Radio, che rifiutandosi di perdere degli incontri, causano difficoltà nella scrittura delle storyline, fatta eccezione per alcuni wrestler come Chris Jericho, Bryan Danielson e Jon Moxley. Come riportavamo precedentemente, al contrario sembra che Miro abbia rifiutato i piani di Tony Khan per il suo ritorno negli show televisivi: “È strano, sapete? ...