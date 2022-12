Zelensky otterrà tutto il sostegno possibile La previsione di Volker Cepa

Leggi su formiche

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) La visita di del presidente ucraino, Volodymyr, a Washington convincerà il Congresso degli Stati Uniti non solo a proseguire con il supporto a Kiev, ma anche a fornire sistemi d’arma avanzati e a lunga gittata. L’opinione di Kurt, già ambasciatore americano presso la Nato e Distinguished Fellow presso il Center for European Policy Analysis Perchè gli Stati Uniti si sono mostrati riluttanti nel fornire sistemi d’arma a lungo raggio per parecchio tempo? Innanzi, gli Stati Uniti hanno fornito decine di miliardi di dollari di armi all’Ucraina. Aiuti che hanno fatto davvero la differenza. Oltre a fornire proiettili di artiglieria che possono raggiungere gli 80 chilometri. Questo ha fatto un’enorme differenza nell’aiutare l’Ucraina a riconquistare il territorio. Quindi gli Stati Uniti hanno fatto molto. Ma, come lei ha ...