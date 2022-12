Viabilità Roma Regione Lazio del 21-12-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)DEL 21 DICEMBREORE 10:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCONE IN PROGRESSIVA RIPRESA. PERMANE TUTTAVIA TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA BUFALOTTA E L’A24, MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LAFIUMICINO E LA TUSCOLANA. TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRATA; SI PROCEDE A RILENTO SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA; SI STA IN CODA SU VIA ANAGNINA E VIA 24 MAGGIO A SEGUITO DI UN INCIDENTE CHE BLOCCA IL TRAFFICO TRA FRASCATI E GROTTAFERRATA. INFINE, PER CHI VIAGGIA SULLA NETTUNENSE FORTI RALLENTAMENTI NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI PAVONA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI. DA ...