Si riparta dall’ispirazione del popolarismo La versione di Chiapello

Leggi su formiche

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Pier Luigi Castagnetti, bontà sua, afferma che “se cambiate natura al partito ne trarremo le conseguenze” durante un incontro, lunedì all’Istituto Sturzo a Roma, intorno a cui c’è stata l’abilità di costruire grandi aspettative e sicuramente non significativi contenuti: il prof. Arturo Parisi, alfiere del prodismo, in un tweet riprende la frase e afferma “Castagnetti guida la rivolta degli ex Popolari, ma soprattutto non spiega come mai tutto questo avvenga con Popolari come Letta e Franceschini alla guida del Pd”. Vanno sottolineate le incongruenze: il primo parla di natura del partito, senza forse essersi accorto che da anni è membro dei Socialisti Europei (assurti all’onore della cronaca in questi giorni), già “partito del governo” per tanto tempo, ma prima ancora, contro l’opinione di Popolari come Gerardo Bianco e Alberto Monticone (che, infatti, per mantenere vivo il ...