Sace sostiene la crescita di Planet Farms | società leader nel settore del vertical farming

Leggi su tpi

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)– il gruppo assicurativo finanziario italiano, direttamente controllato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e specializzato nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale – e UniCredit sostengono i piani di investimento e didi. La, che opera dal 2018 neldel– e che proprio per questo ha come claim ‘Go’ – ha ottenuto un finanziamento di 17,5 milioni, concesso da UniCredit e assistito dalla Garanzia Green di, per la realizzazione a Cirimido, in provincia di Como, di uno stabilimento per la coltivazione idroponica indoor di ortaggi, a partire da insalate baby leaf e basilico, attraverso la tecnologia del ...