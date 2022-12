Ok di Conte su Majorino | pronta l' ammucchiata rossa in Lombardia

Il via libera all'europarlamentare dem, a quanto si apprende, è arrivato oggi da parte del presidente del Movimento, Giuseppe. "Con Pierfrancescoabbiamo condiviso l'esigenza di ...Il 'sì' di Giuseppenon sarebbe ancora ufficiale ma nelle prossime ore il coordinatore lombardo del Movimento, Dario Violi, incontreràper chiudere gli ultimi punti dell'accordo. "...L'ufficialità è attesa a ore: in Lombardia M5S e Pd correranno assieme per sostenere la candidatura del dem Majorino. Così, la corsa al Pirellone diventa il laboratorio sul futuro politico ...Centrosinistra e Movimento 5 stelle sosterranno insieme Pierfrancesco Majorino come candidato presidente della Lombardia. (ANSA) ...