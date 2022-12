Mistero a Crooked House | tensione | rigore e personaggi di spicco

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)Rai Movie, ore 21.10. Con Max Irons, Glenn Close e Christine Hendricks. Regia di Gilles Paquet Brenner. Produzione Gran Bretagna 2017. Durata: 1 ora e 55 minuti LA TRAMA Un giallo da uno dei romanzi di Agatha Christie più famosi (uscì nel 1948 col titolo "E' un problema"). Ancora un ricco manor nella campagna. Ancora un ricco proprietario che ci lascia le cuoia all'inizio. Dapprima non sembra un giallo. Solo una morte per infarto, prevedibile per un signore di una certa età. Poi l'ipotesi dell'omicidio si fa strada: A indagare stavolta non sono chiamati gli abituali Poirot e Agatha Christie, ma un giovane investigatore privato (che nei ritagli di tempo fa l'agente segreto) ex fidanzato nella nipote della buonanima. Il colpevole è naturalmente insospettabile e non viene punito dalla polizia, ma dal destino ...